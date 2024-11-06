В правительстве сказали, что будет после реконструкции участка М-3 под Минском

На трассе М3 Минск — Витебск открыт для движения реконструированный 15-километровый участок от Логойска до Плещениц, пишет БелТА.
По словам вице-премьера Беларуси Анатолия Сивака, данный проект реализовали в рамах начала создания нового международного транспортного коридора, обеспечивающего наиболее короткий по расстоянию путь от Минска в сторону портов Санкт-Петербурга.
— Дальше работы будут продолжены, — подчеркнул Сивак.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь.
Также горячая вода в квартирах минчан может окраситься в зеленый цвет.