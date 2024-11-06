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В правительстве сказали, что будет после реконструкции участка М-3 под Минском

Участок трассы М-3 от Логойска до Плещениц открыт после реконструкции.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М3 Минск — Витебск открыт для движения реконструированный 15-километровый участок от Логойска до Плещениц, пишет БелТА.

По словам вице-премьера Беларуси Анатолия Сивака, данный проект реализовали в рамах начала создания нового международного транспортного коридора, обеспечивающего наиболее короткий по расстоянию путь от Минска в сторону портов Санкт-Петербурга.

— Дальше работы будут продолжены, — подчеркнул Сивак.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь.

Также горячая вода в квартирах минчан может окраситься в зеленый цвет.