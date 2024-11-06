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На Кубани пройдут ярмарки вакансий для женщин

На Кубани ко Дню матери пройдут ярмарки вакансий для женщин.

Как сообщил руководитель центра занятости населения Краснодара Александр Костанов, мероприятия запланированы в 44 районах. Так, 14 ноября в краснодарском кадровом центре «Работа России» пройдут тренинги, тестирования, консультации, состоится заседание женского клуба. Соискатели смогут выбрать работу из свыше шестисот вакансий.

В Новороссийске ярмарка состоится 21 ноября в центре занятости населения. Работодатели представят порядка 200 вакансий в сфере медицины, торговли.

В Анапе и Горячем Ключе ярмарки организуют 22 ноября. В этих городах соискатели смогут ознакомиться с предложениями в сфере дошкольного образования, отдыха и оздоровления. Представят почти 100 вакансий.

занятость