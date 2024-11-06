В Волгограде на улице Титова стартует новый этап благоустройства

Планируется, что весь комплекс работ будет выполнен до сентября 2026 года. За это время подрядчику нужно замостить территорию тротуарной плиткой, установить скамейки и освещение, наладить работу камер видеонаблюдения. Предусмотрено озеленение территории с устройством поливочного водопровода.