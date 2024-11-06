В Волгограде на улице Титова стартует новый этап благоустройства

Согласно данным на сайте государственных закупок, идет поиск подрядчика для работ по обновлению части улицы Титова. Благоустройство планируют провести от улицы Еременко до проезда около дома № 40. Первоначальная цена проекта составляет 32 222 155 рублей 29 копеек.
Планируется, что весь комплекс работ будет выполнен до сентября 2026 года. За это время подрядчику нужно замостить территорию тротуарной плиткой, установить скамейки и освещение, наладить работу камер видеонаблюдения. Предусмотрено озеленение территории с устройством поливочного водопровода.
Напомним, в Волгоградской области идет системная работа по улучшению качества жизни граждан. Такую задачу профильным структурам поставил губернатор Андрей Бочаров. В различных населенных пунктах за последние годы новый облик получили десятки общественных пространств, которые стали точками притяжения для местных жителей.