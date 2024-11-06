«Гравийное покрытие заменят на цементобетонное и асфальт». Вице-премьер Сивак сказал, что в Беларуси отремонтируют дороги на селе

— Эти 300 километров хотели бы сделать из бетона, но объективно есть участки, где не можем нарушить привычный жизненный ритм. Там нет других подъездов, а строить объезды очень дорого. Поэтому будет и бетон, и асфальт, — прокомментировал вице-премьер.