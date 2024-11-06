«Гравийное покрытие заменят на цементобетонное и асфальт». Вице-премьер Сивак сказал, что в Беларуси отремонтируют дороги на селе

Стало известно, что в Беларуси в короткие сроки проведут ремонт дорог в агрогородках и на подъездах к ним, пишет БелТА.
В частности, по словам вице-премьера Анатолия Сивака в Беларуси в короткие сроки планируется заменить гравийное покрытие на цементобетонное и асфальт на дорогах, соединяющих районные центры с агрогородками.
— Мы должны будем в 1,4 тыс. агрогородках за короткий промежуток все улицы привести в порядок, — сказал чиновник.
Анатолий Сивак напомнил о задаче, поставленной президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы гравийные дороги, от районных центров до агрогородков были с твердым покрытием.
— А это 300 километров, — уточнил он.
Сивак назвал это новым этапом в дорожном строительстве, так как ранее акцент, преимущественно, делали на ремонте имеющегося дорожного полотна из асфальтобетона. А сейчас — другой этап, когда меняют гравийное покрытие на покрытие из бетона, асфальта.
— Эти 300 километров хотели бы сделать из бетона, но объективно есть участки, где не можем нарушить привычный жизненный ритм. Там нет других подъездов, а строить объезды очень дорого. Поэтому будет и бетон, и асфальт, — прокомментировал вице-премьер.
И добавил, что интенсивная работа по этому дорожному строительству начнется в 2025-м.
Ранее, напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в порядок дороги между райцентрами и агрогородками. Еще президент сказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь.
А в правительстве сообщили, что будет после реконструкции участка М-3 под Минском.