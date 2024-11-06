Эксперт фондового рынка Шепелев: курс доллара вырастет до 98 ₽ при победе Трампа

«Доллар уже показал свою ненадежность. Давайте посмотрим: ровно за год (с 06 ноября 2023 по 06 ноября 2024 года) доллар подорожал всего на пять рублей (то есть на 5,4%). При этом еще дополнительно могут быть комиссии за проведение валютно-обменных операций, и даже 5%-ной доходности может не получиться. А инфляция при сравнении данных за сентябрь 2024-го к сентябрю 2023 года составляет 8,63%. ~То есть вложение в доллар никак не позволяет защитить свои деньги даже от инфляции~. В то же время, если бы гражданин разместил эти средства год назад на рублевый вклад, то за год смог бы получить доходность до 16% (тогда именно такие предложения были на рынке). То есть это предложение более чем в три раза выгоднее размещения в доллар США», — пояснил Балынин.