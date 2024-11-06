В Екатеринбурге непопулярный торговый центр превращают в курорт

— Мы постепенно начинаем строительные работы. Арендаторы ТРЦ параллельно продолжают работать. Реновацию мы планируем проводить поэтапно, чтобы у арендаторов было время на подготовку. Кинотеатр и парк развлечений, к примеру, продолжит работу до конца года, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании Baden Famil, занимающейся возведением термального комплекса.