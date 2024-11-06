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В Екатеринбурге непопулярный торговый центр превращают в курорт

В торговом центре «КомсоМОЛЛ» проводят «реновацию».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в ТЦ «Комсомолл» на Сибирском тракте начались работы по возведению на объекте термального комплекса.

Представители компании отметили, что на данный момент арендаторы еще продолжают работать в ТЦ.

— Мы постепенно начинаем строительные работы. Арендаторы ТРЦ параллельно продолжают работать. Реновацию мы планируем проводить поэтапно, чтобы у арендаторов было время на подготовку. Кинотеатр и парк развлечений, к примеру, продолжит работу до конца года, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании Baden Famil, занимающейся возведением термального комплекса.

Ранее мы писали, что 12 февраля 2024 года в Екатеринбурге начал работать новый термальный комплекс. Он расположен в Горном Щите. В будущем на территории планируют установить домики для проживания.