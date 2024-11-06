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Ледовый городок в Новосибирске обойдется в 21 млн рублей

Срок исполнения договора — до 30 апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Муниципальное автономное учреждение «Дирекция городских парков» заключило договор на поставку аттракциона «Ледовый городок». Его установят в парке «Михайловская набережная». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

— Предмет договора: временное владение и пользование следующее имущество: аттракцион «Ледовый городок» (парк «Михайловская набережная»). Цена договора:21 000 000,00 рубля, — следует из опубликованных данных.

Срок исполнения договора — до 30 апреля 2025 года.

Ранее стало известно, что центр Новосибирска к празднованию Нового года оформят за более чем 5 миллионов рублей.