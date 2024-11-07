Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 7 ноября

В Национальном банке сохранили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 7 ноября 2024 года, четверг. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены на длинные выходные.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 7 ноября, Нацбанк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3324 белорусского рубля, 1 евро — 3,6299 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4152 белорусского рубля.
Аналогичные валютные курсы устанавливались Нацбанком и на среду, 6 ноября. То есть на первый день длинных ноябрьских выходных в Беларуси курс валют сохранен.
Еще власти Минск зафиксировали цены на топливо — дрова и брикеты.
Также премьер Головченко высказался о дефиците бюджета на 2025 год: «Исходим из пессимистичных прогнозов».