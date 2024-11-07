Финансист Бадалов: первые решения Трампа благоприятно скажутся на долларе

Курс доллара существенно изменился после новостей о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Экономическую ситуацию проанализировал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм».
Он обратил внимание, что сразу после победы Трампа курс доллара поднялся до максимальной отметки в год. Это произошло из-за политики республиканца, рассчитанной на экономику. Инвесторы понадеялись, что теперь страна закончит ведение санкционных и торговых войн.
Доллар растет вместе с ценными бумагами, криптовалютами и тем, что увеличивается в момент стабилизации ситуации и появления новых надежд на будущее. Когда у руля находилась администрация демократа Джо Байдена, росло только золото. Это сигнализировало о некоем пессимизме инвесторов.
«И вот эти настроения поменялись», — обратил внимание Бадалов.
Он добавил, что пока неизвестно, сколько продержится этот подъем. Если Трамп сдержит свои слова, то его первые решения продолжат благоприятное влияние на курс доллара.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум. Цена криптовалюты достигла отметки в 76 тысяч долларов.