Финансист Бадалов: первые решения Трампа благоприятно скажутся на долларе

Доллар растет вместе с ценными бумагами, криптовалютами и тем, что увеличивается в момент стабилизации ситуации и появления новых надежд на будущее. Когда у руля находилась администрация демократа Джо Байдена, росло только золото. Это сигнализировало о некоем пессимизме инвесторов.