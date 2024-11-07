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Россия нашла замену мигрантам из Средней Азии

Рабочая сила с другого континента может направиться в страну, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Строительная сфера в России переживает подъем, необходимы новые рабочие руки. Законодательство для мигрантов ужесточается, однако потребность в человеческом ресурсе никуда не исчезла.

Вместо мигрантов из Средней Азии в Россию могут поехать рабочие из Зимбабве. Об этом сообщила местная газета The Herald по итогам встречи министра национального жилищного строительства и социальных услуг республики Соды Зему с замминистра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным.  Об этом сообщает ТАСС.

Со стороны Зимбабве также есть интерес в перенятии опыта масштабного жилищного строительства, который есть у России. В первую очередь, речь идет о социальном жилье.

Напомним, в последние полгода в России поэтапно ужесточается законодательство в отношении мигрантов. Рост количества происшествий с их участием вынуждает власти действовать.

Так, отныне вся биометрия будет занесена по приезду гастарбайтера в страну в базу данных, ответственность за нелегальную миграцию ужесточена в разы, и практически ежедневно Россию покидают нелегалы, нередко вместе с семьями. Зачастую приезжие перевозят сюда всю семью за социальными благами, которые дает российское гражданство и ВНЖ.

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