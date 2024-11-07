Россия нашла замену мигрантам из Средней Азии

Так, отныне вся биометрия будет занесена по приезду гастарбайтера в страну в базу данных, ответственность за нелегальную миграцию ужесточена в разы, и практически ежедневно Россию покидают нелегалы, нередко вместе с семьями. Зачастую приезжие перевозят сюда всю семью за социальными благами, которые дает российское гражданство и ВНЖ.