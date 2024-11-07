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FT: шанс снятия санкций с РФ обсуждается на Западе после победы Трампа

Трейдеры в западных банках внезапно задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем.

Источник: Аргументы и факты

Представители западных финансовых структур обсуждают возможность снятия санкций с России после победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах в США. Подробности сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

Один из портфельных менеджеров заявил в беседе со СМИ, что «все только и говорят о том, как теперь торговать с Россией».

«Трейдеры в западных банках внезапно задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем», — обратил внимание источник.

Он добавил, что ряд западных банков все еще используют российскую валюту для проведения офшорных операций. Теперь их интересует, будут ли с РФ сняты рестрикции в сфере финансов.

Ранее сообщалось, что сразу после победы Трампа курс доллара поднялся до максимальной отметки в год. Это произошло из-за политики республиканца, рассчитанной на экономику. Инвесторы понадеялись, что теперь страна закончит ведение санкционных и торговых войн.