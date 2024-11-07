В Казани повысят затраты на содержание кладбищ с 1 января

Так, вынос мусора вручную будет оценен в 414,63 рубля за 1 кубический метр, мини-погрузчиком — 464,62 рубля, за кубический метр. Для сравнения, в 2024 году эти стоимость этих услуг составляла 396,93 и 446,21 рубля за кубический метр.