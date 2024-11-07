Кто не будет получать новую пенсионную выплату в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане появился новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Его размер равен определенному проценту от зарплаты работника. И согласно Социальному кодексу РК в течение нескольких лет ставка будет увеличиваться:

ПВР уплачиваются за счет работодателей. При этом они освобождены от их уплаты за некоторых работников, например, достигших пенсионного возраста. В список исключений по закону входят и лица, родившиеся до 1 января 1975 года.

То есть за казахстанцев, которым уже исполнилось или до конца этого года исполнится 50 лет, новые пенсионные взносы не уплачиваются.

Напомним, что ОПВР отправляются на условные пенсионные счета, которые нельзя унаследовать и использовать на личные цели сверх порогов достаточности. То есть они формируют некий «общий котел», из которого пенсионные выплаты будут производиться независимо от уровня исчерпания пенсионных накоплений.

Согласно правилам, новая пенсионная выплата будет назначаться только лицам, за которых уплачивались ОПВР. Как уже было отмечено, казахстанцы старше 1975 года рождения и те, кто также был освобожден от их уплаты, в список получателей не входят.

Еще одно условие — ОПВР за потенциальных получателей должны быть перечислены в совокупности не менее шестидесяти календарных месяцев. То есть, если за подходящего по возрасту и другим параметрам работника уплачивались взносы работодателя, но менее пяти лет, ему тоже не будет назначена новая пенсионная выплата.

При этом ее смогут оформить не только пенсионеры по возрасту, но и лица с инвалидностью первой и второй групп, установленных бессрочно.

Таким образом, новую пенсионную выплату за счет обязательных пенсионных взносов работодателя будут получать казахстанцы 1975 года рождения и младше, за которых не менее пяти лет были перечислены ОПВР.

Она при это будет назначаться пожизненно, то есть по месяц смерти или потери гражданства РК. Объем накоплений из ОПВР, хоть и не будет исчерпываться, но повлияет на размер выплаты — она будет рассчитываться по сложной формуле с учетом различных факторов и коэффициентов.