В Самаре отправят под снос 107-летний дом в Ленинском районе

В Ленинском районе Самары снесут еще один аварийный дом. Речь идет о здании, расположенном на улице Галактионовской, 77. Соответствующая информация размещена в документах на сайте городской администрации.
«Изъять для муниципальных нужд земельный участок в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе площадью 206 кв. м», — говорится в постановлении мэрии Самары.
Также власти планируют забрать расположенные в многоквартирном доме жилые помещения. У собственников изымут квартиру № 1 общей площадью 40,3 кв.м. Насколько известно, сам дом представляет собой здание 1917 года постройки.
Департамент управления имуществом Самары должен связаться с собственниками, чтобы обсудить условия и предоставить возмещение.