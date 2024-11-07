Последний 80-й троллейбус «Горожанин» едет из Уфы в Новосибирск

Из Уфы в Новосибирск отправили последний троллейбус в рамках контракта на поставку 80 машин. Об этом в своем телеграм-канале написал Максим Кудрявцев.
В столицу Сибири едет троллейбус «Горожанин». Модель низкопольная, автономный ход увеличен, имеется зона для маломобильных пассажиров.
Отмечается, что к концу 2024 года автопарк Новосибирска пополнился 258 новыми троллейбусами. Они уже курсируют на маршрутах № 4, 5, 7, 8, 10, 23, 29 и 36.
«Благодаря этому улучшается транспортная доступность удалённых микрорайонов без строительства контактных сетей», — говорится в публикации мэра города.