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В Перми достроили дома по улице Маяковского для переселенцев из «авариек»

В Дзержинском районе Перми завершилось строительство двух муниципальных домов на улице Маяковского, 54 и 57, которые предназначены для переселения пермяков из аварийного жилья.

Источник: Соцсети

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Квартиры будут сдаваться сразу с отделкой. А в распоряжении новоселов — просторный двор с площадками для игр, спорта, отдыха и парковки.

«Сейчас идет этап ввода домов в эксплуатацию. Задача, чтобы до конца года ключи от новых квартир получили все семьи, а это почти 1500 человек», — уточнил глава региона.

В ближайшие три года в Пермском крае планируется расселить около 130 тысяч квадратных метров, на которых проживают более 9 тысяч человек.