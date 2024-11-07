В Перми достроили дома по улице Маяковского для переселенцев из «авариек»

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Квартиры будут сдаваться сразу с отделкой. А в распоряжении новоселов — просторный двор с площадками для игр, спорта, отдыха и парковки.
«Сейчас идет этап ввода домов в эксплуатацию. Задача, чтобы до конца года ключи от новых квартир получили все семьи, а это почти 1500 человек», — уточнил глава региона.
В ближайшие три года в Пермском крае планируется расселить около 130 тысяч квадратных метров, на которых проживают более 9 тысяч человек.