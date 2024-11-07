12 свердловчан стали лучшими начинающими предпринимателями

В Екатеринбурге 6 ноября вручили премию «Топ молодых предпринимателей Свердловской области». Ее удостоены 12 молодым представителей бизнеса в возрасте от 18 до 35 лет за социально значимые инициативы.
Победителей поздравил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
«Вы — гордость и будущее Свердловской области, — подчеркнул Ионин. — Престиж-премия “Топ молодых предпринимателей Свердловской области” — это признание ваших заслуг и стимул для дальнейшего развития и совершенствования».
Полный список награжденных опубликован на региональном информационном портале.