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12 свердловчан стали лучшими начинающими предпринимателями

За премию боролись предприниматели и самозанятые, осуществляющие деятельность на территории Среднего Урала.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 6 ноября вручили премию «Топ молодых предпринимателей Свердловской области». Ее удостоены 12 молодым представителей бизнеса в возрасте от 18 до 35 лет за социально значимые инициативы.

Победителей поздравил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Вы — гордость и будущее Свердловской области, — подчеркнул Ионин. — Престиж-премия “Топ молодых предпринимателей Свердловской области” — это признание ваших заслуг и стимул для дальнейшего развития и совершенствования».

Полный список награжденных опубликован на региональном информационном портале.