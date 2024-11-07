Игорь Кобзев прокомментировал введение норм месячного энергопотребления

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал введение месячных норм энергопотребления населением, которые правительство РФ установило для всех регионов страны. Стоимость одного кВтч остаётся прежней, однако максимальное значение первого льготного диапазона определено на уровне 3900 в месяц, второго — 6000, третьего — 6000 и более.
«Установить объёмы потребления выше определённых правительством РФ региональные власти не могут, однако установленные нормы энергопотребления не учитывают специфику Иркутской области, где повсеместно используется электрическое отопление, — говорит Игорь Кобзев. — По расчётам службы по тарифам, ФАС и НИУ ВШЭ, первый диапазон для нашего региона необходимо увеличить до 9000 кВтч в месяц. Соответствующее обращение передал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину».
Под действие нового распоряжения в Иркутской области попадает около 220 тысяч человек. Стоит отметить, что нормирование по объёмам не затронет многодетные семьи. Льготы и компенсации для отдельных категорий граждан также сохранятся.