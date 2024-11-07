Игорь Кобзев прокомментировал введение норм месячного энергопотребления

«Установить объёмы потребления выше определённых правительством РФ региональные власти не могут, однако установленные нормы энергопотребления не учитывают специфику Иркутской области, где повсеместно используется электрическое отопление, — говорит Игорь Кобзев. — По расчётам службы по тарифам, ФАС и НИУ ВШЭ, первый диапазон для нашего региона необходимо увеличить до 9000 кВтч в месяц. Соответствующее обращение передал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину».