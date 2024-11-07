«Выдача разрешений под пустые обещания»: жители Снеговой Пади призвали к ответу главного архитектора Приморья

В частности, жителей беспокоит отсутствие социальной инфраструктуры в достаточном количестве, особенно школ. Копию обращения горожан опубликовал telegram-канал микрорайона.
Проблема критической нехватки школ описывалась разными СМИ неоднократно, а ИА DEITA.RU поднимало вопрос нехватки учебных мест даже для детей, которые имеют льготы при зачислении, в том числе школьников из многодетных семей и детей участников СВО. В микрорайоне всего две школы № 82 и № 83, одна из них имеет подразделение в здании бывшей школы № 55 далеко за пределами микрорайона.
Жители Снеговой Пади расписали для главного архитектора Приморья ситуацию подробно. Путь из Снеговой Пади к бывшей школе № 55 занимает около полутора часов по оценке сервиса 2ГИС. Сколько это займёт в действительности, никто не выяснял, так как путь из Снеговой Пади до улицы Снеговой, где находится школа, таков, что никто в здравом уме и трезвой памяти не возьмётся проводить такой эксперимент: путь проходит через лес, грунтовые и магистральные дороги, не имеющие инфраструктуры для пешеходов.
Для учеников удалённого подразделения МБОУ СОШ № 82 администрацией Владивостока организован школьный автобус, однако это ложка мёда в бочке дёгтя. Во-первых, детям приходится тратить силы и время на дальнюю дорогу (в среднем путь занимает около полутора часов с учётом заторов). Во-вторых, школьный автобус не ходит в течение учебного дня, и дети не имеют возможности вернуться домой в экстренных ситуациях. По нормативам же школы должны располагаться в пешей доступности, путь должен занимать не более 15 минут.
«Созданный на протяжении 14 лет прецедент пустых обещаний о строительстве социальной инфраструктуры, под который выдаются новые и новые разрешения на строительство, бесконечно уплотняющие население, привели к нарушению прав детей, закреплённых в ст. 67.1 п. 4 Конституции Российской Федерации», — пишут в обращении жители микрорайона.
На сегодняшний день в Снеговой Пади построено 68 многоквартирных домов, в них более 16 тысяч квартир. Горожане подчёркивают, что всего 37 домов и обе школы построено для военнослужащих и членов их семей по заказу Минобороны, остальное — жильё от коммерческих застройщиков и дома, построенные как служебное жильё и по федеральному проекту «Молодая семья».
А инфраструктура Снеговой Пади находится в «глубокой стагнации». По словам жителей, складывается дефицит даже коммерческих помещений, не говоря уж о социальных объектах. Если общеобразовательные школы и поликлиники тут есть, хоть и в недостаточном количестве, то, например, учреждений спорта и спорта тут нет, а также нет благоустроенных мест отдыха. Нечто, что на картах обозначено как Сквер им. Михаила Викторова, поросло бурьяном и не имеет освещения, а парк Снеговая Падь представляет собой крутую лестницу, уходящую на сопку в лес, и интереса для отдыхающих не представляет.
Но чем больше выдают разрешений на строительство жилых комплексов, тем меньше остаётся площади, пригодной для благоустройства общественных пространств и строительства социальных объектов. Жители ожидают ухудшения криминальной обстановки в микрорайоне, так как «местами сосредоточения молодёжи, определяющими её культурное и социальное развитие, стали парковка придорожной закусочной и заброшенные руины физкультурно-оздоровительного комплекса». Заниматься спортом, искусством ребятам попросту негде.
Поэтому жители Снеговой Пади приглашают на встречу Антона Глушкова, чтобы обсудить дальнейшее развитие микрорайона, а точнее, его инфраструктуры, которая находится в бедственном положении.