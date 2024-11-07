«Выдача разрешений под пустые обещания»: жители Снеговой Пади призвали к ответу главного архитектора Приморья

А инфраструктура Снеговой Пади находится в «глубокой стагнации». По словам жителей, складывается дефицит даже коммерческих помещений, не говоря уж о социальных объектах. Если общеобразовательные школы и поликлиники тут есть, хоть и в недостаточном количестве, то, например, учреждений спорта и спорта тут нет, а также нет благоустроенных мест отдыха. Нечто, что на картах обозначено как Сквер им. Михаила Викторова, поросло бурьяном и не имеет освещения, а парк Снеговая Падь представляет собой крутую лестницу, уходящую на сопку в лес, и интереса для отдыхающих не представляет.