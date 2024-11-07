В Самарской области могут продавать опасное сливочное масло

На территории Самарской области может продаваться фальсифицированная молочная продукция с предприятия-призрака. Масло сливочное «Крестьянское» (72,5%) и «Традиционное» (82,5%) не соответствует обязательным требованиям и представляет опасность. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
— Речь идет о продукции производства ООО «Пречистое 1» ИНН 6723022977. Сливочное масло изготовлено из сырья неустановленного происхождения, что не соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза, — рассказали в пресс-службе.
Данное производство в Ставропольском крае отсутствует. Производство осуществляет предприятие-призрак неизвестными людьми в неизвестных условиях. Поэтому данная продукция может быть опасной для здоровья. Информацию передали в ГУ МВД по Ставропольскому краю, УФНС, управление антимонопольной службы и прокуратуру.
На упаковках сливочного масла указан следующий юридический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, с. Пречистое, «Завод АМЗ» по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Элеваторная, д. 1.