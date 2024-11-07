В Самарской области могут продавать опасное сливочное масло

На территории Самарской области может продаваться фальсифицированная молочная продукция с предприятия-призрака. Масло сливочное «Крестьянское» (72,5%) и «Традиционное» (82,5%) не соответствует обязательным требованиям и представляет опасность. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.