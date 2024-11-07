В Хабаровске проверили, как в магазинах представлена местная продукция

«Молочка, яйца, сиропы и джемы, хлебобулочные изделия — хабаровчане делают выбор в пользу своих, местных продуктов. Я сам с удовольствием беру наши мёд, снеки — быт у меня довольно спартанский, но чай попить люблю как все», — написал в своем телеграмм-канале губернатор края Дмитрий Демешин, отметив, что ассортимент товаров бренда «Сделано в Хабаровском крае» в магазинах продолжает расширяться.