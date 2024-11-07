В Хабаровске проверили, как в магазинах представлена местная продукция

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, в регионе активно продвигают продукты местных производителей под брендом «Сделано в Хабаровском крае». В ряде торговых сетей эту категорию товаров начали помечать специальными табличками, чтобы покупателям было легче находить в ассортименте местное, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Накануне специалисты региональных министерств сельского хозяйства, промышленности и торговли совместно с депутатами и представителями магазинов, провели выездную встречу по брендированию полок магазинов, проинспектировав несколько крупных торговых точек.
— Выкладка есть, есть указатели с брендом, но мы видим, что некоторые магазины еще отстают, не все товары «подсвечены» нашим брендом, не вся наша продукция занимает лучшие полки на уровне глаз, — рассказал замминистра промышленности и торговли края Дмитрий Тенетко.
Он отметил, что представители торговых сетей при выкладке товаров ориентируются на то, у какой продукции лучше продажи. Но задача региональных властей сделать так, чтобы приоритет отдавался местному.
Замминистра также добавил, что продукция хабаровских производителей нравится покупателям своим качеством. Цена товаров также оказывается привлекательной. Лучше всего в магазинах представлена «молочка».
«Молочка, яйца, сиропы и джемы, хлебобулочные изделия — хабаровчане делают выбор в пользу своих, местных продуктов. Я сам с удовольствием беру наши мёд, снеки — быт у меня довольно спартанский, но чай попить люблю как все», — написал в своем телеграмм-канале губернатор края Дмитрий Демешин, отметив, что ассортимент товаров бренда «Сделано в Хабаровском крае» в магазинах продолжает расширяться.
Он также напомнил, что предприниматели региона стали активно осваивать интернет-площадки. На одном из крупных маркетплейсов появилась витрина товаров «Сделано в Хабаровском крае». Выбор широк — от продуктов до одежды.
«Задумка региональной торговой марки — одновременно поддержать малый и средний бизнес, а жителям края дать возможность приобретать качественные продукты и товары. Без накруток за доставку издалека, что важно!» — подчеркивает Демешин.