Сергей Собянин: В Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Утверждены проекты строительства улицы в Бирюлеве Западном и кварталов в Гольянове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Проектируемый проезд № 4014 станет продолжением Булатниковского проезда и пройдет вдоль путей Павелецкого направления МЖД. Он соединит ж/д станцию Бирюлево-Товарная с жилыми домами и разгрузит улицу Подольских Курсантов», — написал Мэр Москвы.
На улице обустроят регулируемые переходы, а также сделают тротуары и велодорожки. Пройдут работы по благоустройству и озеленению территории площадью не менее 6,9 гектара.
Строительство Проектируемого проезда № 4014 позволит создать удобную и безопасную связь между железнодорожной станцией Бирюлево-Товарная и жилыми кварталами. Автомобилисты получат альтернативный маршрут поездок, заменяющий отрезок пути по главной магистрали района — улице Подольских Курсантов.
На востоке столицы реорганизуют участок площадью 40,87 гектара, расположенный по адресу: 2-й Иртышский проезд, владение 8. Территория находится в районе Гольяново между улицами Монтажной, Амурской и Тагильской.
«На месте устаревших сооружений появятся жилые дома, школы, детские сады, школьный стадион, торгово-досуговый и производственный объекты. Будет создано больше 2,2 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания около 14,7 тысячи человек», — сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Кроме того, планируются строительство и реконструкция около 1,5 километра дорог, а также благоустройство внутриквартальных территорий, где оборудуют пешеходные зоны, велодорожки, автомобильные парковки и зарядные станции для электромобилей.
Проект включает благоустройство и озеленение территории общей площадью 2,71 гектара.