Экологически чистая и конкурентоспособная: узбекскую продукцию представили в Гуанчжоу

Для справки: выставка «Кантон» в Гуанчжоу впервые состоялась в 1957 году. Она проводится дважды в год: весной и осенью в центре «Паччжоу» — крупнейшей в мире выставочной площадке. В выставке участвуют более 20 тыс. китайских и иностранных компаний, а количество представленной продукции превышает 150 тыс. образцов.