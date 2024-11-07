Экологически чистая и конкурентоспособная: узбекскую продукцию представили в Гуанчжоу

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекскую продукцию представили на крупной выставке в китайском Гуанчжоу, сообщает ИА «Дунё».
Одно из самых престижных экономических событий в мире — осенний сезон выставки «Кантон» — проходило с 15 октября по 4 ноября.
Экспозиция включала электротехнику и электронику, стройматериалы, продукты питания, сельхозпродукцию, а также инновационные технологии.
Генконсульство РУз совместно с Управлением по карантину и защите растений, Ассоциацией экспортеров организовало национальный стенд «Made in Uzbekistan».
Около 10 предприятий республики представили сельхозпродукцию, фармацевтические препараты, кондитерские изделия и другие виды экспортных товаров.
«Зарубежные гости, посетившие стенд Узбекистана, высоко оценили качество продукции и отметили, что она экологически чистая и конкурентоспособная», — говорится в сообщении.
Для справки: выставка «Кантон» в Гуанчжоу впервые состоялась в 1957 году. Она проводится дважды в год: весной и осенью в центре «Паччжоу» — крупнейшей в мире выставочной площадке. В выставке участвуют более 20 тыс. китайских и иностранных компаний, а количество представленной продукции превышает 150 тыс. образцов.