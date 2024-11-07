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Отремонтирован участок дороги Самара — Новокуйбышевск

Специалисты завершили ремонт семи километров автодороги Самара — Новокуйбышевск.

Источник: Комсомольская правда

Завершился ремонт участка региональной автодороги Самара — Новокуйбышевск протяженностью почти 7 км. Его капитально отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Подрядчик расширил дорогу, уложил новый асфальтобетон, установил остановки общественного транспорта. Проект включал в себя установку современных светофоров на пешеходных переходах и уличного освещения.

Также нанесена разметка термопластиком, обновлены дорожные знаки и отремонтирован мост через ручей. Отмечается, что автодорога входит в опорную сеть России, средняя интенсивность движения по ней достигает 25 тысяч автомобилей в сутки. Всего в 2024 году в регионе обновили 225 км дорог регионального и местного значения.