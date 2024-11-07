Отремонтирован участок дороги Самара — Новокуйбышевск

Также нанесена разметка термопластиком, обновлены дорожные знаки и отремонтирован мост через ручей. Отмечается, что автодорога входит в опорную сеть России, средняя интенсивность движения по ней достигает 25 тысяч автомобилей в сутки. Всего в 2024 году в регионе обновили 225 км дорог регионального и местного значения.