Отремонтирован участок дороги Самара — Новокуйбышевск

Завершился ремонт участка региональной автодороги Самара — Новокуйбышевск протяженностью почти 7 км. Его капитально отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.
Подрядчик расширил дорогу, уложил новый асфальтобетон, установил остановки общественного транспорта. Проект включал в себя установку современных светофоров на пешеходных переходах и уличного освещения.
Также нанесена разметка термопластиком, обновлены дорожные знаки и отремонтирован мост через ручей. Отмечается, что автодорога входит в опорную сеть России, средняя интенсивность движения по ней достигает 25 тысяч автомобилей в сутки. Всего в 2024 году в регионе обновили 225 км дорог регионального и местного значения.