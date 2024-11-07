Краснокамский завод запустил шеринг прицепов

Арендовать прицепы у КРМЗ можно будет посуточно и на определенное количество часов. Основной аудиторией сервиса станут люди, которым надо самостоятельно перевезти грузы: при переезде, при покупке стройматериалов и в других ситуациях. Еще одна категория пользователей — рыбаки, охотники и прочие любители активного отдыха, нуждающиеся в периодическом использовании прицепа. В ближайших планах КРМЗ — собрать обратную связь от первых пользователей приложения, доработать сервис и открыть несколько точек аренды в Перми и Пермском крае. Предприятие планирует также расширить арендный парк прицепов.