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Краснокамский завод запустил шеринг прицепов

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ), производящий прицепы под брендом «Экспедиция», запустил бета-версию приложения по аренде прицепов. Как сообщают на предприятии, пока что воспользоваться сервисом могут жители Краснокамска, в планах завода — развивать сеть шеринга прицепов по всей стране.

Источник: Коммерсантъ

Арендовать прицепы у КРМЗ можно будет посуточно и на определенное количество часов. Основной аудиторией сервиса станут люди, которым надо самостоятельно перевезти грузы: при переезде, при покупке стройматериалов и в других ситуациях. Еще одна категория пользователей — рыбаки, охотники и прочие любители активного отдыха, нуждающиеся в периодическом использовании прицепа. В ближайших планах КРМЗ — собрать обратную связь от первых пользователей приложения, доработать сервис и открыть несколько точек аренды в Перми и Пермском крае. Предприятие планирует также расширить арендный парк прицепов.

Краснокамский ремонтно-механический завод производит кормозаготовительную технику под брендом KRMZ Innovation, навесные фронтальные погрузчики Frontlift, складское оборудование STL, автоприцепы под брендом «Экспедиция», а также нестандартные металлоконструкции. Выпуском прицепов «Экспедиция» предприятие занимается с 2015 года.

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