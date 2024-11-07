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Омским предпринимателям обозначили сроки для украшения зданий к Новому году

В мэрии рекомендуют омским предпринимателям завершить предновогоднее украшение зданий к середине декабря.

Источник: Reuters

В департаменте городской экономической политики мэрии рассказали, что в конце лета и в конце осени в адреса почти 3 тысяч торговых и промышленных предприятий, отраслевых ассоциаций и союзов предпринимателей, а также высших учебных заведений направляются письма-напоминания о необходимости в первом случае провести предварительные работы (запланировать организационно-технические мероприятия, предусмотреть финансирование и др.), а во втором случае — до середины декабря провести мероприятия по украшению зданий и прилегающих к ним территорий к празднику.

Предприниматели могут воспользоваться разработанной в мэрии концепцией праздничного оформления города.