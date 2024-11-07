В Самаре снесут пять аварийных домов, соответствующие постановления об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений, опубликованы на сайте городской администрации.
Изъятию для последующего сноса подлежат:
— дом № 8 на улице База МПС-12, квартира № 5, общей площадью 32,2 квадратных метра, земельный участок площадью 207 квадратных метров, в Советском районе;
— дом № 77 на улице Галактионовской, квартира № 1, общей площадью 40,3 квадратных метров, земельный участок площадью 206 квадратных метров в Ленинском районе;
— дом № 1 литера А в тупике Томашевский квартира № 4, общей площадью 60,9 квадратных метров, квартиры № 7 и 8, общей площадью 50,7 квадратных метров, земельный участок под домом, в Промышленном районе;
— дом № 8 на улице Буянова, квартира № 3 общей площадью 37,8 кв.м, квартира № 4а общей площадью 23,5 квадратных метра, земельный участок площадью 853 квадратных метров в Железнодорожном районе;
— дом № 75 на улице Галактионовской, квартира № 1 общей площадью 42,6 квадратных метра, земельный участок площадью 207 квадратных метров в Ленинском районе.
С собственниками недвижимости власти проведут переговоры по условиям её изъятия. Им будет предложено другое жильё или компенсация.