В Хабаровском крае выросли урожаи картофеля, овощей и зерновых

Депутаты Законодательной думы региона в ходе заседания профильного комитета обсудили предварительные итоги уборочной кампании 2024 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», перед парламентариями выступила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алёна Селезнёва.
Она рассказала, что в текущем году общая площадь посевов в регионе составила 59 тысяч гектаров, что на 2,6% больше, чем в предыдущем сезоне. Если говорить про организованный сектор производителей, они высадили на 10% больше картофеля и на 30% овощей кормовых культур. Отмечается, что в текущем году главной проблемой, которая мешает повышению урожайности, стало переувлажнение почвы, сообщает пресс-служба краевого парламента.
— На сегодняшний день убрано около 86% от посевной площади. Согласно данным муниципальных районов, к сожалению, мы фиксируем гибель урожая более чем на 500 гектарах земли. Это связано с переувлажнением почвы непосредственно в посевах, также более тысячи гектаров сенокосов ушли под воду, — рассказала Алёна Селезнёва. В целом урожайность по краю в текущем году выходит несколько ниже, чем демонстрируют показатели прошлого года. Однако при этом прогнозируется рост по зерновым — вместе с кукурузой на 11%. Позитивная картина также наблюдается по картофелю (+11%) и овощам (+43%). Что касается сои, её урожайность будет ниже, чем в прошлом году — это в Минсельхозе связывают с недостаточным количеством солнечных дней. — Сегодня основные сельхозпроизводители заточены под выращивание ликвидного товара — сои. Но мы должны понимать, что наша задача — продовольственная безопасность Хабаровского края. Как минимум необходимо обеспечить население картофелем, но сегодня мы видим его на самом последнем месте. Депутатам надо постоянно быть во взаимодействии с коллегами из министерства сельского хозяйства, — сказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.
Напомним, что первое место среди муниципалитетов края по производству сельскохозяйственной продукции удерживает Хабаровский район. Там зарегистрировано 10 сельскохозяйственных организаций, 115 фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 13,1 тысячи личных подсобных хозяйств. В 2023 году продукция сельского хозяйства, произведенная в Хабаровском районе, увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 30,4% от общего объёма сельхозпродукции региона.