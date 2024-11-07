В Хабаровском крае выросли урожаи картофеля, овощей и зерновых

— На сегодняшний день убрано около 86% от посевной площади. Согласно данным муниципальных районов, к сожалению, мы фиксируем гибель урожая более чем на 500 гектарах земли. Это связано с переувлажнением почвы непосредственно в посевах, также более тысячи гектаров сенокосов ушли под воду, — рассказала Алёна Селезнёва. В целом урожайность по краю в текущем году выходит несколько ниже, чем демонстрируют показатели прошлого года. Однако при этом прогнозируется рост по зерновым — вместе с кукурузой на 11%. Позитивная картина также наблюдается по картофелю (+11%) и овощам (+43%). Что касается сои, её урожайность будет ниже, чем в прошлом году — это в Минсельхозе связывают с недостаточным количеством солнечных дней. — Сегодня основные сельхозпроизводители заточены под выращивание ликвидного товара — сои. Но мы должны понимать, что наша задача — продовольственная безопасность Хабаровского края. Как минимум необходимо обеспечить население картофелем, но сегодня мы видим его на самом последнем месте. Депутатам надо постоянно быть во взаимодействии с коллегами из министерства сельского хозяйства, — сказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.