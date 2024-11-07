В Башкирии посчитали экономически активное население

Из них более 1,917 млн человек, или 98,2% рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью и 34,2 тыс. человек (1,8%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.
Как ранее сообщал Башинформ, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — август 2024 года достигла 64 532 рублей. Это на 17,6 процента больше, чем за январь — август прошлого года.
В августе 2024 года средняя заработная плата составила в регионе 66 754 рублей, что 17,1 процента больше, чем в августе 2023-го. При этом реальная начисленная зарплата увеличилась на 9 и 7,6 процента соответственно.