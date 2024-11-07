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Хабаровский кинотеатр «Гигант» вновь открыл свои двери

«Голливуд» на ул. Тургенева пока остается закрытым.

Источник: Хабаровский край сегодня

Самый большой кинотеатр Хабаровска «Гигант» сегодня, 7 ноября, вновь стал принимать зрителей. Синема закрыли ровно две недели назад из-за конфликта в ходе процесса банкротства предприятия-владельца и его конкурсного управляющего, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как стало известно нашему изданию, решение об открытии кинотеатра было принято именно конкурсным управляющим компании-банкрота ООО «Телеком» (владелец двух кинотеатров — «Голливуд» и «Гигант»). Однако второй, более современный кинотеатр — «Голливуд» на ул. Тургенева — пока остается закрытым.

Кроме того, новые управляющие «Гигантом» уже готовы предоставлять всем желающим его помещения для проведения различных мероприятий на новых арендных условиях. Также напомним, что в конце июня этого года оба кинотеатра выставлялись на продажу.

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