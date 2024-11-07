Из Уфы запускаются прямые рейсы в Таиланд

По информации пресс-службы башкирской воздушной гавани, рейсы будет выполнять чартерная авиакомпания «Azur Air».
Первый рейс в Пхукет состоится 11 ноября. Частота полётов составит два в 12−13 дней.
На курорт Паттайя рейсы из Уфы запускаются 14 ноября с частотой 2 раза в месяц.
На этих направлениях перевозчик задействует самолеты Boeing 767−300 вместимостью 336 пассажиров.
Продолжительность перелётов — 8 часов 15 минут.
С 17 января 2025 года в Пхукет из Уфы начнут летать «Боинги 777−200» вместимостью 288 пассажиров авиакомпании «Red Wings».