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Из Уфы запускаются прямые рейсы в Таиланд

В ноябре начинают полёты из аэропорта «Уфа» на популярные таиландские курорты.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы башкирской воздушной гавани, рейсы будет выполнять чартерная авиакомпания «Azur Air».

Первый рейс в Пхукет состоится 11 ноября. Частота полётов составит два в 12−13 дней.

На курорт Паттайя рейсы из Уфы запускаются 14 ноября с частотой 2 раза в месяц.

На этих направлениях перевозчик задействует самолеты Boeing 767−300 вместимостью 336 пассажиров.

Продолжительность перелётов — 8 часов 15 минут.

С 17 января 2025 года в Пхукет из Уфы начнут летать «Боинги 777−200» вместимостью 288 пассажиров авиакомпании «Red Wings».