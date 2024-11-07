«Хабаровские авиалинии» возобновляют рейсы из столицы края в Чегдомын

Региональный перевозчик «Хабаровские авиалинии» возобновляет рейсы из краевой столицы в рабочий посёлок Чегдомын. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», билеты в обе стороны на период с 12 ноября по 31 декабря 2024 года включительно уже поступили в продажу — приобрести их можно как в кассах и на сайте авиакомпании, так и в аккредитованных агентствах.
По информации пресс-службы «ХабАвиа», в новом зимнем сезоне рейсы 411 и 412 запланированы два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Обслуживать маршрут между Хабаровском и Чегдомыном будет воздушное судно L-410. Из краевой столицы самолёт будет вылетать в 10:20, а из административного центра Верхнебуреинского района — в 12:15.
— Полёты в Чегдомын стали возможны после завершения первого этапа реконструкции взлётно-посадочной полосы — замены грунтового основания и его укрепления специальным составом, а также удлинения полосы до 1300 метров, — прокомментировали возобновление полётной программы в пресс-службе перевозчика. Напомним, что второй этап реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Чегдомына запланирован на 2025−2026 годы. Планируется обустройство бетонного покрытия и увеличение длины на 300 метров. Благодаря этому в северный муниципалитет смогут летать самолёты Ан-24, которыми располагают авиакомпании в Хабаровском крае.
Отметим, масштабная реконструкция стала возможна благодаря поддержке краевых властей. На неё потратят порядка 215 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках государственно-частного партнёрства с работающими в районе угольщиками.