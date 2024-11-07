«Хабаровские авиалинии» возобновляют рейсы из столицы края в Чегдомын

Региональный перевозчик «Хабаровские авиалинии» возобновляет рейсы из краевой столицы в рабочий посёлок Чегдомын. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», билеты в обе стороны на период с 12 ноября по 31 декабря 2024 года включительно уже поступили в продажу — приобрести их можно как в кассах и на сайте авиакомпании, так и в аккредитованных агентствах.