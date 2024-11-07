В Иркутске планируют обновить магистральные улицы к 2030 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу привести основные магистральные улицы Иркутска в нормативное состояние до 2030 года. Ключевые работы планируется завершить к 90-летию Иркутской области в 2027 году. Этот вопрос обсуждался на совещании с участием представителей регионального правительства и администрации Иркутска, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
План реконструкции охватывает центральные улицы города, включая Ленина, Карла Маркса, Дзержинского, а также важные транспортные артерии, ведущие к аэропорту, железнодорожному вокзалу и популярным туристическим направлениям. Особое внимание уделяется Глазковскому и Академическому мостам.
«Ответственным за содержание улиц областного центра является администрация Иркутска, но мы не можем оставаться в стороне и держим вопрос на контроле», — заявил Игорь Кобзев.
Губернатор также подчеркнул важность комплексного подхода, включающего не только ремонт дорожного покрытия, но и модернизацию освещения и благоустройство в едином стиле.
В 2023 году была проведена полная инвентаризация объектов уличного освещения. Выявлено, что необходимо заменить около 35 тысяч из 42 тысяч светильников на основных магистральных улицах. Кроме того, губернатор поручил начать замену деревянных опор освещения.
На совещании обсудили и вопрос реконструкции автодороги Иркутск — Листвянка. В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации на участок с 12 по 29 км. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет решаться вопрос финансирования работ.