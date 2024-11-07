В Иркутске планируют обновить магистральные улицы к 2030 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу привести основные магистральные улицы Иркутска в нормативное состояние до 2030 года. Ключевые работы планируется завершить к 90-летию Иркутской области в 2027 году. Этот вопрос обсуждался на совещании с участием представителей регионального правительства и администрации Иркутска, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.