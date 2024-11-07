Правила перевозок автомобильным транспортом изменили в Казахстане

В Правилах оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом теперь говорится, что на передней и задней частях инватакси устанавливаются опознавательные знаки в виде квадрата «Лицо с инвалидностью» и изображением символа дорожного знака, указанного в пункте 7.17 Дорожных знаков.

Государственные органы и учреждения обеспечивают доступ к парковкам на территории своих административных зданий для инватакси с опознавательными знаками «Лицо с инвалидностью», осуществляющих посадку, высадку или ожидающих лиц с инвалидностью.

В частности, говорится, что государственный социальный заказ размещается в организации, имеющей в наличии инватакси, условия для работы персонала, необходимого для оказания услуг, в том числе диспетчерскую службу, предназначенную для приема заказов от лиц с инвалидностью, оснащенную не менее двумя телефонными номерами для приема заявок, оборудованных устройством, обеспечивающим возможность записи телефонных переговоров для контроля качества и количества оказываемых услуг, включая сотовую связь и посредством сети Интернет для приема заявок.