Чемезов рассказал об эффективности Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot

«На Airshow China будет демонстрироваться рекордное для зарубежных выставок количество новинок от российских оборонных предприятий. “Рособоронэкспорт” впервые покажет новейшие управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения. Впервые предложим противокорабельную и модульную управляемую ракету для лучшего в своем классе боевого вертолета Ка-52. В сегменте ПВО — высокоэффективную зенитную ракетную систему С-350Е “Витязь”. Уверен, что наше участие в авиасалоне будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы России с Китаем и вызовет большой интерес гостей и участников», — привели в Ростехе слова главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.