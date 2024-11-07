Чемезов рассказал об эффективности Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot

«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69. В производстве машины участвует широкая кооперация предприятий Ростеха, авиационные комплексы поставляются серийно», — привели слова Чемезова в Ростехе.
«На Airshow China мы покажем экспортную версию истребителя — Су-57Э. Также самолет примет участие в летной программе — это первое выступление Су-57Э за рубежом. Машина обладает высоким экспортным потенциалом и вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков», — отметил Чемезов. Кроме того, отметили в Ростехе, посетители авиасалона смогут узнать о разведывательно-ударном вертолете Ка-52Э, снабженном системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, а также средствами активного противодействия.
Также в Джухае представят самолет-заправщик Ил-78МК-90А, способный конвертироваться в военно-транспортный самолет, помимо этого, представлят решения для Воздушно-десантных войск, комплексы ПВО и авиационные средства поражения.
«На Airshow China будет демонстрироваться рекордное для зарубежных выставок количество новинок от российских оборонных предприятий. “Рособоронэкспорт” впервые покажет новейшие управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения. Впервые предложим противокорабельную и модульную управляемую ракету для лучшего в своем классе боевого вертолета Ка-52. В сегменте ПВО — высокоэффективную зенитную ракетную систему С-350Е “Витязь”. Уверен, что наше участие в авиасалоне будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы России с Китаем и вызовет большой интерес гостей и участников», — привели в Ростехе слова главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.
Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. В нем постоянно представлены оборонные предприятия России. Основная тематика выставки — военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.