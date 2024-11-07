Жители еще 25 старых домов переедут в квартиры по программе реновации

Наиболее активно к оформлению документов приступили в поселке Акулово в ВАО. В течение месяца с начала переселения правообладателями новых квартир там стали свыше 170 жителей двух старых трехэтажных и одного пятиэтажного дома. Это составляет более 75 процентов от всех получивших письма с предложениями равнозначного жилья. На севере Москвы ключи от новых квартир получили свыше половины жителей двух старых домов на Нарвской улице — 256 человек. В новостройке на Пресненском Валу город предложил квартиры 625 москвичам из четырех старых домов. Из них договоры на современное жилье оформил каждый третий.