Ледовый городок в Нижнем Тагиле обойдется бюджету в 16,5 млн рублей

К Новому году в Нижнем Тагиле на Театральной площади возведут Ледовый городок по мотивам произведений писателя Корнея Чуковского. Объект обойдется городской казне в 16,5 миллиона рублей. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
На сайте Госзакупок указано, что на Театральной площади установят декорации, 40 искусственных пальм за 2,4 миллиона рублей, а также остров Бармалея и африканского слона в натуральную величину.
Также в Ледовом городке в Нижнем Тагиле в начале 2025 года установят традиционную иллюминацию, горки, каток и световые фигуры.
Напомним, что в Екатеринбурге Ледовый городок в этом году впервые установят в Историческом сквере, а на площади 1905 года появится большой каток.