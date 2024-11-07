Рынок на Спортивной во Владивостоке решили застроить домами: земли уже выкупают

«Несколько участков бывшего рынка на Спортивной, на которых располагались торговые центры “Кристалл” и “Виктория”, в ноябре сменили владельца. Их выкупила компания “Спортинвест”», — пишет Vl.ru.
Компания принадлежит застройщику бывшего парка «Фантазия» в районе Второй Речки. Там застраивают большую территорию высотками, обещают также выполнить благоустройство, которое будет в доступе у горожан.
Земли, которые уже купили, располагаются под ТЦ «Кристалл» и «Виктория». У нового владельца выкуплена только половина доли.
Напомним, о том, что территорию рынка на Спортивной будут застраивать, горожане стали догадываться давно. В 2024 году состоялась презентация проекта застройки участка, который отдают под КРТ: высотные дома по 30−60 этажей, а также детский сад, школа и благоустройство набережной.