Рынок на Спортивной во Владивостоке решили застроить домами: земли уже выкупают

Напомним, о том, что территорию рынка на Спортивной будут застраивать, горожане стали догадываться давно. В 2024 году состоялась презентация проекта застройки участка, который отдают под КРТ: высотные дома по 30−60 этажей, а также детский сад, школа и благоустройство набережной.