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Рынок на Спортивной во Владивостоке решили застроить домами: земли уже выкупают

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ФедералПресс. Часть земель, которые относятся к рынку на улице Спортивной во Владивостоке, перешли в частные руки. Компания уже занимается строительством большого ЖК с высотками в другом районе Владивостока.

Источник: Reuters

«Несколько участков бывшего рынка на Спортивной, на которых располагались торговые центры “Кристалл” и “Виктория”, в ноябре сменили владельца. Их выкупила компания “Спортинвест”», — пишет Vl.ru.

Компания принадлежит застройщику бывшего парка «Фантазия» в районе Второй Речки. Там застраивают большую территорию высотками, обещают также выполнить благоустройство, которое будет в доступе у горожан.

Земли, которые уже купили, располагаются под ТЦ «Кристалл» и «Виктория». У нового владельца выкуплена только половина доли.

Напомним, о том, что территорию рынка на Спортивной будут застраивать, горожане стали догадываться давно. В 2024 году состоялась презентация проекта застройки участка, который отдают под КРТ: высотные дома по 30−60 этажей, а также детский сад, школа и благоустройство набережной.

строительство