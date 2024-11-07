Движение некоторых видов транспорта в Минске временно изменится

Связано это с ремонтными работами, которые будут проводиться на пл. Казинца. Как сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь», изменения будут действовать 8, 9, 10 ноября с 22.00 до 5.30 следующего дня. Они затронут троллейбусы № 19, 27, которые будут идти до остановки «Колледж цифровых технологий» (со стороны ул. Брилевская) в обоих направлениях.



Также изменения появятся и в движении автобусов маршрута № 28, которые будут следовать от ул. Серова до МКАД, проезжая через ул. Лейтенанта Кижеватова в обоих направлениях. Кроме того, изменится путь, проделываемый автобусами маршрутов № 40, 53. Они пройдут от ул. Брилевской / ул. Леонида Левина через ул. Лейтенанта Кижеватова, МКАД, ул. Ландера до РК «Ландера» в обоих направлениях.



Предупреждают об изменении движения автобусов маршрута № 104, которые будут курсировать от Слуцкого шоссе (а/д Р23) до пр. Дзержинского, пройдя через МКАД, в обоих направлениях. Автобусы маршрута № 107 курсировать будут от ул. Брилевская до ДС’Курасовщина’по ул. Лейтенанта Кижеватова, ул. Корженевского в обоих направлениях. Изменения произойдут и в движении автобусов маршрута № 148с, которые ходить будут от ул. Серова до РК «Ландера» через ул. Лейтенанта Кижеватова, МКАД, ул. Ландера в обоих направлениях.



Транспорт будет выполнять все остановочные пункты на изменяемых участках.