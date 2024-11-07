Цены на одежду в Свердловской области подскочили на 135,4%

Рост цен был также зафиксирован в производстве напитков (+127,2%) и полиграфии и копировании носителей информации (+126,9%).
По словам Сбродовой, стремительный рост цен связан с несколькими факторами: производственные издержки в связи с климатическими условиями, что влечет высокие цены на строительство и аренду; сложная логистика, так как шерсть, хлопок и вискоза производятся в других регионах и странах; повышение тарифов ЖКХ, поскольку для производства одежды необходимо расходовать много света и воды; высокая ключевая ставка, из-за которой становится сложнее вести бизнес; дефицит кадров; падение спроса в люкс-сегменте и «серые поставки» одежды от ушедших иностранных брендов из Казахстана, Узбекистана.
По мнению эксперта, тенденция роста цен продолжится. Это связано с тем, что предпосылок для отмены ни одного из факторов нет.
«Предприниматели боятся брать кредиты в текущих нестабильных экономических условиях. На мой взгляд, швейные производства в России сейчас нуждаются в поддержке государства. Например, в виде покрытия части финансовых расходов или проведения политики протекционизма», — подчеркнула Надежда Сбродова.
УралПолитRu ранее сообщал, что в Свердловской области второй месяц подряд замедляется инфляция. Так, снизились цены на стиральные машины, а также замедлился рост стоимости косметики и парфюмерии из-за увеличения объемов производства этих товаров.