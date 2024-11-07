Цены на одежду в Свердловской области подскочили на 135,4%

По словам Сбродовой, стремительный рост цен связан с несколькими факторами: производственные издержки в связи с климатическими условиями, что влечет высокие цены на строительство и аренду; сложная логистика, так как шерсть, хлопок и вискоза производятся в других регионах и странах; повышение тарифов ЖКХ, поскольку для производства одежды необходимо расходовать много света и воды; высокая ключевая ставка, из-за которой становится сложнее вести бизнес; дефицит кадров; падение спроса в люкс-сегменте и «серые поставки» одежды от ушедших иностранных брендов из Казахстана, Узбекистана.