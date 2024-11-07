Три новых трехсекционных трамвая поступят в Самару до конца 2024 года

В Самаре продолжается обновление парка пассажирского электротранспорта. До конца 2024 года в город должны прибыть три новых трехсекционных трамвая. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.
Планируется, что это будут трамваи «Витязь». Такие ходят в Москве. Ранее сообщалось, что трамваи поступят в Самару до конца января 2025 года. Однако теперь стало известно, что они прибудут в город немного раньше.
Напомним, для Самары также закупили 71 односекционный трамвай «Львенок». Их поставка ожидается в 2025—2026 годах. Это будут трамваи нового поколения с системой климат-контроля, интерактивным управлением и системой видеоконтроля зон посадки/высадки пассажиров.