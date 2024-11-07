Власти Екатеринбурга усилят контроль за трафиком на дорогах

В марте екатеринбургские чиновники заявили, что планируют снизить уровень пробок на дорогах, отрегулировав светофоры. Как пояснили в администрации города, эта работа скоро начнется на отдельных участках дорог. Предполагается, что при грамотном подходе к регулированию светофоров плотность транспортного движения на дорогах удастся снизить на 20−25%. Отдельно в городской администрации отметили, что уже обновлен и состав Центра организации движения, который занимается трафиком.