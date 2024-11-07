Строительство двух котлованов метро оценено в 4,5 млрд рублей

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», частично ограждения этого котлована были построены, но затем работы пришлось приостановить из-за трещин в соседнем здании медицинского центра. Генподрядчик ждет выхода из госэкспертизы скорректированных технических решений по укрепительным мероприятиям, которые позволят продолжить строительство котлована без рисков для объекта недвижимости. Напомним, общая стоимость продления линии метро в нагорной части Нижнего Новгорода по контракту составляет 35,5 млрд руб., но вероятно, итоговые цифры в текущих ценах вырастут.