В мэрии назвали сумму, которая поступит в бюджет с турналога в Екатеринбурге

По его словам, эта сумма рассчитана с учетом заполняемости 80% гостиничного фонда. В среднем получается 4,5 млн суточных проживаний. В то же время Прядеин уточнил, что могут возникнуть вопросы с тем, как гостиницы справятся с новой нагрузкой.
«Но тут надо все равно тоже взвешивать. Все-таки администрирование этих денег ляжет на гостиницы. Насколько они к этому готовы? Это тоже для них затраты, и в том числе для этого нужны люди и квалификация. Потом налоговая. Готова ли она работать с налоговыми агентами в виде гостиничного бизнеса? Масса нюансов», — сказал Прядеин.
О планах по введению туристического налога глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал ЕАН накануне. По его словам, собранные деньги планируется направить на развитие внутреннего въездного туризма, установку знаков туристской навигации, теплые туалеты, поддержку событийных мероприятий.
В 2025 году ставка налога составит 1%, а к 2029 году постепенно вырастет до 5%. Средства, полученные от налогообложения, будут направлены на развитие инфраструктуры, связанной с туризмом, привлечение новых туристов, организацию и информирование о городских событиях, а также на улучшение популярных туристических маршрутов.
Директор «ТрансОтеля» Анна Малькова рассказывала ЕАН, что оформлять налог придется дополнительно — отдельно от основной стоимости проживания. Кто-то может не знать о нововведении и попросту не запланировать средств для этого, опасается руководитель отеля.
Кроме того, Анна Малькова предполагает, что разъяснительная работа с клиентами станет дополнительной нагрузкой для сотрудников отелей, а бухгалтерии придется разбираться с финансовыми нюансами. Это может привести к необходимости расширения штата и повышения зарплаты.
ЕАН сообщал, что в начале июля Госдума приняла закон о введении фиксированного туристического сбора в гостиницах, его также называют курортным. Решение о том, необходим ли он в конкретном городе, а также о ставке будет приниматься на муниципальном уровне. Представители туристической отрасли неоднократно призывали власти Свердловской области отложить рассмотрение вопроса о введении туристического налога.