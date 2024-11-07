В мэрии назвали сумму, которая поступит в бюджет с турналога в Екатеринбурге

«Но тут надо все равно тоже взвешивать. Все-таки администрирование этих денег ляжет на гостиницы. Насколько они к этому готовы? Это тоже для них затраты, и в том числе для этого нужны люди и квалификация. Потом налоговая. Готова ли она работать с налоговыми агентами в виде гостиничного бизнеса? Масса нюансов», — сказал Прядеин.