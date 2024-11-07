«Такой масштаб городу под силу»: Ростов справился с ремонтом дорог на 1,6 млрд рублей и готов удвоить объемы

— Сегодня маломобильные ростовчане все чаще хотят быть включенными в общественную и культурную жизнь города. Поэтому услуга стала более востребованной. В четыре района — Октябрьский, Ворошиловский, Первомайский и Советский — новые авто уже закуплены: в Ворошиловский машина передана, в остальные три — поставим до конца года. Дал поручение включить в бюджет средства на приобретение авто для Пролетарского, Кировского, Ленинского и Железнодорожного районов.