«Такой масштаб городу под силу»: Ростов справился с ремонтом дорог на 1,6 млрд рублей и готов удвоить объемы

В среду, 6 ноября, на расширенном планерном совещании под председательством главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко участники говорили о масштабном ремонте городских дорог.
«ВЫЙТИ НА ПОКАЗАТЕЛЬ 75%».
Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Ростову выделялось 550 млн рублей, что позволяло обеспечить нормативное состояние лишь 48% дорог.
— Но наша задача — выйти на показатель 75%, — заявил глава. — И мы вышли с инициативой об увеличении финансирования. Благодаря поддержке правительства региона на ремонт дорог Ростова было выделено 1,6 млрд рублей. Это позволило нам привести к нормативному техническому состоянию до 52% дорог.
По словам Алексея Логвиненко, программа выполнена в полном объеме.
— Дорожные службы доказали, что такой масштаб работ городу под силу. Отремонтированы 47 дорожных объектов площадью почти 700 тыс. кв.м, включая тротуары. Объекты сданы в срок, некоторые даже с опережением. Благодарю дорожные службы и ростовчан, которые показали, что готовы претерпеть неудобства, чтобы в городе были новые качественные дороги.
Более того, в результате экономии удалось включить в Программу еще девять участков дорог. Среди них — переулки Университетский и Ставропольский, улицы 37-я линия, Ректорская, Филимоновская, которые планируется привести в порядок к концу года.
Дополнительно из местного бюджета направили 319 млн рублей: отремонтируем еще 22 объекта протяженностью 10 км. Контракты на выполнение работ уже заключены.
— На этот год Ростову при поддержке Правительства было выделено 1,6 млрд рублей для того, чтобы оценить — справится ли город с такими объемами. И город справился — отработал на 100%, — отметил Алексей Логвиненко.
Всего же по итогам этого года донская столица получит новые дороги протяженностью 62,2 км. Они будут на гарантии у подрядчиков от четырех до шести лет.
На совещании задались вопросом финансирования нацпроекта на следующий год: по нему область выделит городу лишь 170 млн рублей.
— Если 550 млн рублей позволяют отремонтировать лишь 1% дорог Ростова, то о каком вообще их нормативном состоянии в масштабе города можно говорить? Для достижения «нормативных» 75%, по предварительным расчетам, ежегодно необходимо ремонтировать дороги на сумму не менее 3 млрд рублей.
По словам Алексея Логвиненко, город готов к выполнению таких объемов работ.
— Поручил Департаменту автодорог проработать вопрос о выделении финансирования на 2025 год с министерством транспорта региона.
«БЫТЬ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ЖИЗНЬ ГОРОДА».
Также обсудили предоставление маломобильным жителям Ростова услуги «Социальное такси».
— Эта мера поддержки предоставляется всеми районными Центрами социального обслуживания населения города и Центром для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
Сейчас в городе — 11 «социальных такси». Они предоставляются по графику работы учреждения при наличии свободного транспорта на время заявки. Отвезти такое «такси» может в организации здравоохранения, соцзащиты, образования, спорта, в судебные органы, на вокзалы.
— Сегодня маломобильные ростовчане все чаще хотят быть включенными в общественную и культурную жизнь города. Поэтому услуга стала более востребованной. В четыре района — Октябрьский, Ворошиловский, Первомайский и Советский — новые авто уже закуплены: в Ворошиловский машина передана, в остальные три — поставим до конца года. Дал поручение включить в бюджет средства на приобретение авто для Пролетарского, Кировского, Ленинского и Железнодорожного районов.