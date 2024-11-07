Ипотека в Крыму будет дорожать — как купить квартиру выгодно

Ставка в рост.
«Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 24−25%. Но в ближайшее время ставка еще будет расти, поскольку прогнозируется дополнительный рост ключевой ставки ЦБ», — констатирует Буйлова.
По оценке эксперта, очередной рост ключевой ставки может произойти в середине декабря. Не исключены и еще повышения, в итоге — до 30%. В среднем разница между ключевой и ипотечной ставками составляет 5−6 пунктов. Таким образом, ипотечное кредитование может подорожать до 36%.
«При этом, Центробанк прогнозирует снижение ключевой ставки к середине следующего года, при условии, если жесткие денежно-кредитные меры помогут затормозить инфляцию. В этой связи снижение ставок по ипотеке вероятно летом 2025 года», — говорит она. Как взять ипотеку выгодно.
«Высокие ставки по ипотеке — это повод для снижения цен только в мыслях населения. Застройщики рассуждают иначе: они не могут опускать цены, если все подорожало — стройматериалы, рабочая сила, земля — все из чего складывается цена на квартиру. Поэтому дешеветь недвижимость не будет», — поясняет специалист.
При этом падение спроса все же приведет к стагнации рынка. Понимая это, уже сейчас застройщики предлагают альтернативные варианты, которые стоит рассмотреть.
«На материке уже дают рассрочки без первоначального взноса — берешь квартиру совсем без денег с платежом, например, в 50 тысяч ежемесячно, и стоимость квартиры фиксируется. В Крыму пока такого нет, но есть семейная ипотека под 6%, а также траншевая ипотека и рассрочка от застройщиков», — продолжает собеседница агентства.
Сегодня квартиры в новостройках в рассрочку предлагают в Евпатории, Симферополе, Ялте и Алуште. В этих же городах есть возможность траншевой ипотеки — это когда примерно третья часть кредита (транш) оформляется под меньший процент пока идет строительство объекта.
«После того как транш закончится, платежи перейдут под обычную ставку, какая будет на рынке к тому моменту. Но ключевая ставка, по прогнозу регулятора, будет снижаться — и к моменту снижения можно будет сделать рефинансирование» , — поясняет Буйлова.
Цены на квартиры в Крыму.
По словам эксперта, сейчас средняя цена однокомнатной квартиры класса «комфорт» на первичном рынке в Симферополе в зависимости от локации и метража колеблется от 6 до 7 млн. Аналогичные цены на Южном берегу Крыма — в Алуште и Ялте.
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры тоже примерно одинаковая для ЮБК и столицы полуострова — 10−12 млн рублей. Недвижимость элитного класса на Южном берегу стоит значительно дороже аналогичных вариантов в Симферополе.
«На вторичном рынке Южный берег с Симферополем тоже примерно в одном ценовом диапазоне — от 5 млн за “однушку” и от восьми — за двухкомнатную квартиру. Вообще “вторичку” сейчас сильно “штормит”. Если открыть объявления, цены могут быть выше, но реально ситуация другая. Нужно торговаться, часто вторичную недвижимость отдают значительно дешевле, чем заявлено изначально», — советует Буйлова.
Крупные материковые строительные компании начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к дополнительному росту цен на недвижимость в регионе, заявляла ранее руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева. Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.