Ипотека в Крыму будет дорожать — как купить квартиру выгодно

«На материке уже дают рассрочки без первоначального взноса — берешь квартиру совсем без денег с платежом, например, в 50 тысяч ежемесячно, и стоимость квартиры фиксируется. В Крыму пока такого нет, но есть семейная ипотека под 6%, а также траншевая ипотека и рассрочка от застройщиков», — продолжает собеседница агентства.