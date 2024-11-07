Крематорий возведут на территории нового кладбища в Краснодаре

По данным департамента архитектуры и градостроительства, городские власти уже выделили землю под кладбище на бессрочное пользование. Работы на объекте уже начаты, их выполнение будет поэтапным. На текущий момент готова первая очередь на 18,5 га. На участке уже проложили дорогу, а также коммунальные сети.