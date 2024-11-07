Крематорий возведут на территории нового кладбища в Краснодаре

В Краснодаре приступили к строительству нового кладбища. Оно будет располагаться на площади 300 га в районе КГАУ учхоз «Кубань» станицы Елизаветинской. Возведение проведут в восемь этапов. Об этом рассказали «Кубань Информ» (18+) в администрации Краснодара, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По данным департамента архитектуры и градостроительства, городские власти уже выделили землю под кладбище на бессрочное пользование. Работы на объекте уже начаты, их выполнение будет поэтапным. На текущий момент готова первая очередь на 18,5 га. На участке уже проложили дорогу, а также коммунальные сети.
На территории погоста также планируется строительство здания для сжигания тел. Крематорий установят в пятой очереди кладбища на площади 25 га. Кроме того, для посетителей предусмотрят водоем. Над ним можно будет развеять прах. В этой части также оборудуют административно-бытовые корпуса, стену скорби, здание траурных гражданских обрядов и автостоянку.
Сообщается, что в настоящее время проект крематория заморожен. Земельный участок для реализации инвестиционного проекта инвестору не предоставлен, разработка объекта не ведется.