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Ключевому дорожному подрядчику Екатеринбурга грозит банкротство

Компании «УралДорТехнологии», которая является главным дорожным подрядчиком Екатеринбурга и Свердловской области, грозит банкротство. Иск в суд намерена подать организация «Уралтермопласт-строй». Информация появилась на «Федресурсе».

Контрагент после решения арбитражного суда не может добиться от ремонтно-строительной компании выплаты долга в 6,8 млн рублей за поставленную продукцию. «Уралтермопласт-строй» выпускает пешеходные ограждения, шумозащитные экраны и остановочные комплексы.

ЕАН рассказывал, что компания «УралДорТехнологии» минувшим летом провалила сроки ремонтов в центре Екатеринбурга, на улицах Бориса Ельцина и Малышева. В прошлом проблемы были с дорогами в микрорайоне Солнечный. Тогда дело дошло до прокурорской проверки. Также мы рассказывали, что фирма была замешана в крупных коррупционных скандалах и довела до суда двух министров.