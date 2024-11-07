Ключевому дорожному подрядчику Екатеринбурга грозит банкротство

ЕАН рассказывал, что компания «УралДорТехнологии» минувшим летом провалила сроки ремонтов в центре Екатеринбурга, на улицах Бориса Ельцина и Малышева. В прошлом проблемы были с дорогами в микрорайоне Солнечный. Тогда дело дошло до прокурорской проверки. Также мы рассказывали, что фирма была замешана в крупных коррупционных скандалах и довела до суда двух министров.