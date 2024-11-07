Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году

Кроме того, на строительство объектов газоснабжения в регионе будет направлено почти 3 млрд рублей в следующем году. Объекты газоснабжения построят в селах Симферопольского, Первомайского, Кировского районов, а также в Форосе и Саках, добавил Константинов. Также продолжатся работы по реконструкции глубоководного выпуска комплекса очистных сооружений «Евпатория», строительство разводящих сетей водоотведения в поселке Приморском и сетей водоотведения в Коктебеле. В Керчи будет возведена котельная.