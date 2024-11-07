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Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В 2025—2027 годах в Крыму реализуют ряд проектов по благоустройству, в том числе строительство детских садов и школ, а также проект по газификации. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Это объекты, которые особенно важны для людей. По ним к нам поступали обращения, в том числе в период избирательной кампании. В частности, продолжится работа по благоустройству парков культуры и отдыха, скверов и набережных, пешеходных зон, площадей», — написал Константинов в Telеgrаm-канале.

По его информации, в 2025 году планируется благоустроить более 40 общественных территорий и дворов на сумму более одного млрд рублей.

Также в 2025 году планируется завершение строительства десяти детских садов и одной школы. А в 2026—2027 годах пройдет реконструкция и строительство 17 детских садов и девяти школ, отметил парламентарий.

Кроме того, на строительство объектов газоснабжения в регионе будет направлено почти 3 млрд рублей в следующем году. Объекты газоснабжения построят в селах Симферопольского, Первомайского, Кировского районов, а также в Форосе и Саках, добавил Константинов. Также продолжатся работы по реконструкции глубоководного выпуска комплекса очистных сооружений «Евпатория», строительство разводящих сетей водоотведения в поселке Приморском и сетей водоотведения в Коктебеле. В Керчи будет возведена котельная.

Также, по словам Константинова, предусмотрены средства на строительство и реконструкцию автодороги для туристического комплекса «Золотые пески России» в границах Евпатории.

«Планируется завершить строительство 35 ФАПов, 37 врачебных амбулаторий, двух поликлиник в Симферополе. Также в 2025 году в муниципальных образованиях Крыма будет установлен модульный бассейн и многофункциональная спортивная площадка, пройдут ремонты в ряде спортивных школ».

добавил Константинов

Он отметил, что в 2025 году также отремонтируют 20 культурных объектов, включая сельские и районные дома культуры, Ялтинский центр культуры, а также объекты культурного наследия.

До конца года в Крыму должны завершить строительство 26 важных объектов, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.

ЖКХ