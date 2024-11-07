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Власти Кубани инвестируют более 500 млн рублей в видеонаблюдение

В Краснодарском крае запланирована масштабная модернизация и установка аппаратно-программных комплексов (АПК) видеоконтроля и видеофиксации, которая должна завершиться до июля 2025 года.

По данным сайта госзакупок, на эти цели из бюджета региона выделено 531,8 млн рублей. Победителя торгов на выполнение данных работ планируется определить 25 ноября 2024 года.

Согласно требованиям, подрядчику предстоит установить и модернизировать видеокамеры моделей «Ураган-Юг», «Авто Ураган», «Авто Ураган-ВСМ» и другие приборы, предназначенные для фото- и видеофиксации. Наличие современных систем видеоконтроля значительно улучшит безопасность дорожного движения и поможет в борьбе с правонарушениями.

Видеонаблюдение играет ключевую роль в обеспечении общественной безопасности, выполняя несколько важных функций. Прежде всего, системы видеоконтроля позволяют эффективно отслеживать и фиксировать происходящее в общественных местах, что создаёт дополнительный уровень защиты для граждан.

Внедрение систем видеоконтроля также обеспечивает быстрое реагирование на инциденты, позволяя службам безопасности оперативно получать информацию о происходящих событиях. Анализ записей с камер помогает правоохранительным органам в расследовании преступлений, а также в сборе доказательств.

Для обеспечения прозрачности и законности проведения государственных закупок, все необходимые сделки осуществляются через официальный сайт. Это позволяет предотвратить коррупционные схемы и обеспечивает конкурентный подход в выборе подрядчиков. Победитель торгов может быть определен среди различных юридических лиц и организаций, которые способны выполнить условия контракта и имеют соответствующий опыт.

Модернизация видеоконтроля в Краснодарском крае станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах и улучшению оперативного реагирования на правонарушения.