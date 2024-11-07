Власти Кубани инвестируют более 500 млн рублей в видеонаблюдение

Для обеспечения прозрачности и законности проведения государственных закупок, все необходимые сделки осуществляются через официальный сайт. Это позволяет предотвратить коррупционные схемы и обеспечивает конкурентный подход в выборе подрядчиков. Победитель торгов может быть определен среди различных юридических лиц и организаций, которые способны выполнить условия контракта и имеют соответствующий опыт.